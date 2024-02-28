В белом кардигане и асимметричной юбке: королева Рания приехала на саммит

Миссия этого саммита заключалась в создании программного обеспечения, которое обеспечивает значимые связи между руководителями, основателями, инвесторами, средствами массовой информации, политиками и деятелями культуры, меняющими мир. Королева Рании выступила там, как одна из спикеров.

Ранию и генерального директора саммита Кэтрин Махер, запечатлели фотографы в выставочном и конференц-центре в Дохе.

В этот день на Рании был белый кардиган от Loewe, темно-синяя шерстяная юбка асимметричного кроя с поясом на талии от Fendi и черные замшевые туфли на каблуках Jennifer Chamandi.

Королева Рания / Фото: Getty Images

Королева сделала красивую укладку волнами и макияж, а из украшений на ней были серьги и кольцо на пальце.

В своем Instagram Рания поделилась роликом и показала свое выступление в Дохе на саммите.

Напомним, недавно королева Рания вернулась из США, где находилась сопровождая своего супруга короля Абдаллу II. Мы показывали вам ее аутфит от Dior, в котором Ее Величество прибыла на встречу в Белый дом.

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