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В белом комбинезоне и с красными губами: леди Виктория Херви приехала на показ фильма

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
970
Время на прочтение
1 мин
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В белом комбинезоне и с красными губами: леди Виктория Херви приехала на показ фильма

Леди Виктория Херви / Фото: Getty Images

Британская аристократка снова посетила светское мероприятие.

46-летняя леди Виктория Херви побывала на гала-показе фильма "Веселая поездка" на Vue Leicester Square в Лондоне.

В этот раз в светское общество светская львица вышла в белом комбинезоне, состоящем из топ-бюстье на тонких бретельках и брюк-клеш. На шее у звезды было украшение на длинной цепочке, белокурые волосы уложены в укладку, а в ушах золотые серьги-клипсы. Также леди Виктория сделала насыщенный макияж глаз и нанесла красную помаду на губы.

Леди Виктория Херви / © Getty Images
Леди Виктория Херви / Фото: Getty Images

А недавно Виктория Херви высказалась относительно возможного развода принца Гарри и Меган Маркл. Журналисты поинтересовались у аристократки, что она думает по этому поводу и правда ли, что Сассекские на грани развода. Леди Виктория ответила, что с самого начала не верила в этот брак.

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Дата публикации
Просмотры
970
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