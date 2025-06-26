ТСН в социальных сетях

В белом комбинезоне и золотых босоножках: леди Виктория Херви сходила на церемонию

Леди Виктория Херви сходила на очередную церемонию в Лондоне.

Ольга Кузьменко
Леди Виктория Херви

Леди Виктория Херви / © Getty Images

Британская аристократка посетила церемонию вручения премии TRIC Awards 2025 в Grosvenor House в британской столице.

Леди Виктория любит светское общество и всегда с охотой появляется на них. В этот раз 48-летняя леди Виктория вышла на публику в белоснежном твидовом комбинезоне с тонким белым поясом на талии, маленький круглым клатчем, расшитым бисером и обута в золотые босоножки на каблуках.

Леди Виктория Херви / © Getty Images

Леди Виктория Херви / © Getty Images

Образ Виктория Херви дополнила объемной прической, бусами на шее и серьгами в ушах, а также широким браслетом на запястье и кольцом с камнем на пальце.

Напомним, на прошлой неделе Виктория Херви посещала конные соревнования в Аскоте.

Леди Виктория Херви / © Getty Images

Леди Виктория Херви / © Getty Images

