ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
465
Время на прочтение
1 мин

В белом костюме Dior и блузке с бантом: Мелания Трамп продемонстрировала нежный аутфит

Мелания Трамп прекрасно выглядела на ежегодном обеде первой леди.

Автор публикации
Алина Онопа Алина Онопа
Мелания Трамп

Мелания Трамп / © Instagram Мелании Трамп

Мелания Трамп провела ежегодный 112-й обед первой леди в Музее Конгрессового клуба в Вашингтоне. Фотографию с мероприятия опубликовали на ее официальной странице в Instagram.

На ивенте Мелания предстала в нежном образе. На ней был белый брючный костюм из коллекции 2017 года Модного дома Dior и бледно-розовая блузка с бантом от швейцарского бренда Akris.

Мелания Трамп / © Instagram Мелании Трамп

Мелания Трамп / © Instagram Мелании Трамп

Аутфит Трамп дополнила хорошей укладкой с локонами и макияж смоки-айс.

Напомним, Мелания Трамп на церемонию награждения премии International Women of Courage надела леопардовое пальто из телячьей кожи от американского бренда Milly Park стоимостью в полмиллиона гривен.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie