В белом костюме Dior и блузке с бантом: Мелания Трамп продемонстрировала нежный аутфит

Мелания Трамп / © Instagram Мелании Трамп

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Мелания Трамп провела ежегодный 112-й обед первой леди в Музее Конгрессового клуба в Вашингтоне. Фотографию с мероприятия опубликовали на ее официальной странице в Instagram.

На ивенте Мелания предстала в нежном образе. На ней был белый брючный костюм из коллекции 2017 года Модного дома Dior и бледно-розовая блузка с бантом от швейцарского бренда Akris.

Мелания Трамп / © Instagram Мелании Трамп

Аутфит Трамп дополнила хорошей укладкой с локонами и макияж смоки-айс.

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Напомним, Мелания Трамп на церемонию награждения премии International Women of Courage надела леопардовое пальто из телячьей кожи от американского бренда Milly Park стоимостью в полмиллиона гривен.