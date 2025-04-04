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В белом костюме Dior и блузке с бантом: Мелания Трамп продемонстрировала нежный аутфит
Мелания Трамп прекрасно выглядела на ежегодном обеде первой леди.
Мелания Трамп провела ежегодный 112-й обед первой леди в Музее Конгрессового клуба в Вашингтоне. Фотографию с мероприятия опубликовали на ее официальной странице в Instagram.
На ивенте Мелания предстала в нежном образе. На ней был белый брючный костюм из коллекции 2017 года Модного дома Dior и бледно-розовая блузка с бантом от швейцарского бренда Akris.
Аутфит Трамп дополнила хорошей укладкой с локонами и макияж смоки-айс.
Напомним, Мелания Трамп на церемонию награждения премии International Women of Courage надела леопардовое пальто из телячьей кожи от американского бренда Milly Park стоимостью в полмиллиона гривен.