В белом костюме и бельевом топе: красивая Брижит Макрон в объективе фотографов

Папарацци запечатлели президента Франции Эммануэля Макрона и его супругу Брижит Макрон, когда они прибыли на церемонию 79-й годовщины освобождения села Борм-ле-Мимоза на юго-востоке Франции.

Первая леди, как всегда, выглядела красиво. Она была одета в белый топ в бельевом стиле и белый костюм, состоявший из брюк со стрелками и удлиненного жакета с молнией на рукавах.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Брижит сделала объемную укладку и макияж смоки-айс. На шее у нее была золотая цепочка с подвеской, а на руках – золотые часы и драгоценное кольцо.

Эммануэль надел черный классический костюм, белую рубашку и черный галстук.

Напомним, на встрече со своей американской коллегой Джилл Байден Брижит появилась в белом костюме от Louis Vuitton и белой блузке с галстуком-бантом с цветным фирменным логотипом французского бренда.

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