В белом костюме и голубых туфлях: Нэнси Пелоси встретилась с президентом Тайваня

Пелоси вместе с американской делегацией прибыла в Тайвань, чтобы проявить свою поддержку острову.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси сегодня, 3 августа, встретилась с президентом Тайваня Цай Инвэнь.

Нэнси Пелоси и Цай Инвень / Фото: Associated Press

Они обсудили поддержку демократии на острове, угрозы Китая, а также не обошли вниманием войну России против Украины.

Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

Во время встречи Инвень вручила Пелоси правительственную медаль — "Орден Доброжелательных облаков" за вклад в развитие американо-тайваньских отношений — высшую награду на острове (кстати, ее получили всего около 20 человек с 1940-х годов).

Нэнси Пелоси и Цай Инвень / Фото: Associated Press

Нэнси выступила также во время встречи с заместителем спикера Законодательного юаня Цай Чи Чанг в Тайбэе.

Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

Спикер предстала там в белом брючном костюме, голубом топе и замшевых голубых туфлях-лодочках.

Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

Шею Нэнси украсила любимым жемчужным ожерельем, а уши – жемчужными серьгами. На лице у нее была голубая защитная маска.

Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

Напомним, прибыла в Тайвань спикер в розовом костюме, белом топе и белых туфлях с перфорацией и на шпильках.

Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

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