- Категория
- Общество
- Время на прочтение
- 1 мин
В белом костюме и карамельной рубашке: Мелания Трамп председательствовала на заседании Совета безопасности ООН
Впервые в истории ООН заседание Совбеза провела жена действующего президента США.
Мелания Трамп сегодня, 2 марта, возглавила заседание Совета безопасности ООН. Это впервые, когда заседание возглавляет жена действующего президента США. Обычно такие встречи проводит посол страны-представителя или высокопоставленный чиновник.
Первая леди выступила на заседании с речью на тему «Дети, технологии и образование в условиях конфликта».
Мелания появилась там в белом костюме, который состоял из однобортного жакета и прямых брюк со стрелками, и в рубашке карамельного оттенка. У нее была аккуратная укладка с мягкими локонами, макияж смоки-айс и с розовой помадой и молочный маникюр.
