Общество
264
1 мин

В белом костюме и карамельной рубашке: Мелания Трамп председательствовала на заседании Совета безопасности ООН

Впервые в истории ООН заседание Совбеза провела жена действующего президента США.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Мелания Трамп

Мелания Трамп / © Getty Images

Мелания Трамп сегодня, 2 марта, возглавила заседание Совета безопасности ООН. Это впервые, когда заседание возглавляет жена действующего президента США. Обычно такие встречи проводит посол страны-представителя или высокопоставленный чиновник.

Первая леди выступила на заседании с речью на тему «Дети, технологии и образование в условиях конфликта».

Мелания Трамп / © Getty Images

Мелания Трамп / © Getty Images

Мелания появилась там в белом костюме, который состоял из однобортного жакета и прямых брюк со стрелками, и в рубашке карамельного оттенка. У нее была аккуратная укладка с мягкими локонами, макияж смоки-айс и с розовой помадой и молочный маникюр.

Напомним, Меланию Трамп фотографы запечатлели вместе с 19-летним сыном в Капитолии.

264
