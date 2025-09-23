ТСН в социальных сетях

Общество
256
1 мин

В белом костюме и на шпильках: Мелания Трамп в эффектном образе появилась в штаб-квартире ООН

Первая леди США сопровождала мужа-президента на Генассамблее ООН.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Дональд и Мелания Трамп

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Президент Дональд Трамп и его жена Мелания Трамп посетили 80-ю сессию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН.

Там первая леди появилась в эффектном аутфите. На ней был белый костюм, который состоял из жакета приталенного силуэта и прямых брюк со стрелками, а также бежевая блузка. Наряд она скомбинировала с молочными остроносыми туфлями на шпильках.

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания сделала красивую укладку с мягкими локонами, макияж смоки айс и молочный маникюр.

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Дональд был одет в классический темно-синий костюм, белую рубашку и традиционный красный галстук.

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Напомним, Мелания Трамп надела штаны на встречу с принцессой Кейт.

256
