В белом костюме и на шпильках: Мелания Трамп в эффектном образе появилась в штаб-квартире ООН

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Президент Дональд Трамп и его жена Мелания Трамп посетили 80-ю сессию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН.

Там первая леди появилась в эффектном аутфите. На ней был белый костюм, который состоял из жакета приталенного силуэта и прямых брюк со стрелками, а также бежевая блузка. Наряд она скомбинировала с молочными остроносыми туфлями на шпильках.

Мелания сделала красивую укладку с мягкими локонами, макияж смоки айс и молочный маникюр.

Дональд был одет в классический темно-синий костюм, белую рубашку и традиционный красный галстук.

