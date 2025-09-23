- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 256
- Время на прочтение
- 1 мин
В белом костюме и на шпильках: Мелания Трамп в эффектном образе появилась в штаб-квартире ООН
Первая леди США сопровождала мужа-президента на Генассамблее ООН.
Президент Дональд Трамп и его жена Мелания Трамп посетили 80-ю сессию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН.
Там первая леди появилась в эффектном аутфите. На ней был белый костюм, который состоял из жакета приталенного силуэта и прямых брюк со стрелками, а также бежевая блузка. Наряд она скомбинировала с молочными остроносыми туфлями на шпильках.
Мелания сделала красивую укладку с мягкими локонами, макияж смоки айс и молочный маникюр.
Дональд был одет в классический темно-синий костюм, белую рубашку и традиционный красный галстук.
Напомним, Мелания Трамп надела штаны на встречу с принцессой Кейт.