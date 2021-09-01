В белом костюме и нюдовых лодочках: шведская принцесса Виктория посетила модное мероприятие

44-летняя наследная шведская принцесса приступила к работе в новом сезоне.

Вчера кронпринцесса Виктория посетила Sustainable Fashion Hub в первый день Стокгольмской недели моды в Швеции.

На модное мероприятие принцесса и наследница трона приехала в белом брючном костюме, который состоял из жакета под которым была блузка и широких брюк со стрелками, дополнив образ нюдовыми туфлями-лодочками на каблуках, серебристым клатчем-конвертом и белыми серьгами-перьями в ушах.

Кронпринцесса Виктория / Getty Images

Виктория сделала свою любимую прическу, собрала волосы в низкий пучок, а макияж на ее лице был в максимально естественных оттенках. На запястьях у Ее королевского Высочества было несколько браслетов, а также часы. А еще она сделала светлый маникюр, а на груди у принцессы красовалась подвеска на длинной цепочке.

Кронпринцесса Виктория / Getty Images

С началом нового осеннего сезона ожидаем чаще видеть кронпринцессу Швеции на работе и различных мероприятиях.

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