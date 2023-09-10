В белом костюме и особенных украшениях: принцесса Кейт на матче регби во Франции

Кейт и Уильям, как и анонсировалось ранее, находятся с визитом во Франции.

Вчера принцесса Уэльская присутствовала на матче чемпионата мира по регби во Франции между Англией и Аргентиной на стадионе "Велодром" в Марселе. Кейт приезала поддержкать команду, так как является покровительницей Футбольного союза регби и Лиги регби.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Королева Елизавета II назначила Кейт покровительницей организаций в феврале 2022 года. Это была первая перераспределенная должность, которую ранее занимал принц Гарри, который отказался от своей рабочей королевской роли вместе со своей женой Меган Маркл в январе 2020 года.

Кэтрин выглядела в этот день блестяще и была в белом брючном костюме от Alexander McQueen, который ранее уже носила и сочетала с белым топом и кожаными туфлями-лодочками на каблуках. В руках у принцессы Уэльской был молочно-белый плетеный клатч.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Образ Кейт дополнила великолепным комплектом украшений, который впервые надела на крещение принцессы Шарлотты в 2015 году, в том числе парой серег Mappin & Webb 'Empress' с бриллиантами и подвеской из белого золота и бриллиантов. Длинные волосы она распустила и красиво уложила. А также сделала макияж с акцентом на глаза и накрасила ногти светлым лаком.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Напомним, принц Уильям посетит первый матч Уэльса против Фиджи в Бордо в воскресенье.

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