В белом костюме и полосатой кофте: королева Максима посетила подготовку к параду цветов

30 августа 2024 года королева Нидерландов Максима посетила подготовку к ежегодному параду цветов в Зюндерте, на юге Нидерландов.

Это самый большой парад георгинов в мире, который пройдет в 82-й раз 1 сентября. Он внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Парад будет включать двадцать платформ, которые спроектированы и построены жителями двадцати районов. Платформы представляют собой большие произведения искусства из стальной проволоки, картона, папье-маше и цветов, и они построены полностью волонтерами. Для украшения платформ используются только георгины.

На мероприятии Максима появилась в белоснежном костюме от бренда Massimo Dutti, который сочетала с полосатой кофтой и серьгами в виде цветов.

Королева Максима посетила в рамках своего путешествия три деревни: Хелпт Элькандер, Де Берк и Кляйн Зюндерт. Она встречается с волонтерами и побеседовала об их работе и важности парада. Подготовку к параду Максима посетила после того, как весело провела время на открытии социально-культурного центра De Basis в Сусте, где станцевала в синем платье.

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