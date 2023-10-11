В белом костюме и с бабочкой на груди: королева София на церемонии в Мадриде

Вчера королева Летиция в любимом изумрудном платье посетила мероприятие в Мадриде, посвященное Всемирному дню психического здоровья.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

А в этот же день ее свекровь – 84-летняя королева София, вручила социальные награды Фонда Mapfre в Real Casino в Мадриде.

Королева София / Фото: Getty Images

На мероприятие королева приехала в белом жакете с красивой цветочной отделкой на рукавах, белом топе и брюках. У нее была укладка и макияж на лице, в ушах серьги с камнями, на шее – несколько разных украшений, на запястье – браслетов, а на груди была пришпилена брошка в виде бабочки. Также у Софии был сделан французский маникюр.

Королева София / Фото: Getty Images

Выглядела она, как всегда, безупречно, а белый цвет ей очень к лицу.

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