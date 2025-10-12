ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
185
Время на прочтение
1 мин

В белом костюме и с длинной серьгой: принцесса Нидерландов на открытии бутика

Принцесса Нидерландов Лаурентин и ее дочь графиня Элоиза Оранская открыли новый бутик.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Графиня Элоиза и принцесса Лаурентин

Графиня Элоиза и принцесса Лаурентин / © Getty Images

Их новый винтажный магазин My ​​Lima Lima открылся на днях в Гааге. Всю прибыль от продажи одежды там королевские особы жертвуют на благотворительность.

59-летняя принцесса Лаурентин облачилась по этому поводу в короткий белый жилет и брюки в тон со стрелками и обула кроссовки на массивной подошве. Образ свой она дополнила лаконичным макияжем, золотой подвеской на шее, серьгой с надписью Love в одном ухе и с серьгой-сердцем — в другом. Ее дочь графина Элоиза надела белый топ с рукавами-фонариками и брюки оттенка металлик, которые сочетала с желтыми туфлями-лодочками на шпильке. В ее ушах были длинные серьги-висюльки, на шее подвеска, а на запястье браслет и золотые часы.

Графиня Элоиза и принцесса Лаурентин / © Getty Images

Графиня Элоиза и принцесса Лаурентин / © Getty Images

В прошлом месяце, напомним, мать и дочь посетили показ бренда My Lima Lima в студии Noorderfabriek в Амстердаме.

Принцесса Лаурентин с дочерью графиней Элоизой / © Getty Images

Принцесса Лаурентин с дочерью графиней Элоизой / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
185
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie