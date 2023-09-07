В белом костюме и с картой Украины на сердце: эффектный образ Елены Зеленской на саммите в Киеве

Первая леди появилась на мероприятии в наряде от украинского бренда.
Елена Зеленская приняла участие в третьем саммите первых леди и джентльменов, который состоялся в Киеве. Это международное объединение супругов первых лиц мира, основанное первой леди в 2021 году для обмена опытом и реализации общих проектов ради благосостояния людей в мире. Темой третьего саммита было ментальное здоровье.
Для мероприятия Зеленская выбрала эффектный белый образ от украинского бренда Gasanova. Наряд состоял из жакета с асимметричным воротником, атласными вставками и одной пуговицей и юбки миди. Костюм она скомбинировала с бежевыми туфлями на шпильках.
К жакету первая леди прикрепила золотистую брошь в виде карты Украины от этого самого бренда, а уши украсила золотыми лаконичными серьгами.
Аутфит Елена дополнила идеально ровной укладкой и нежным макияжем с помадой лилового оттенка.
Напомним, ранее Елена Зеленская продемонстрировала лук в деловом костюме шоколадного оттенка, состоявшего из удлиненного жакета и широких брюк.
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