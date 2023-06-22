В белом костюме и с красавцем мужем-королем: королева Летиция на приеме во дворце

Король Филипп VI и королева Летиция встретились с членами Фонда принцессы Астурийской. Это некоммерческая частная организация, основной целью которой является содействие восхвалению и продвижению тех научных, культурных и гуманистических ценностей, которые составляют часть универсального наследия человечества.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

50-летняя Летиция надела шикарный белый брючный костюм с идеально выглаженными стрелками. Под жакет Ее Величество надела белый топ с прозрачной отделкой, а также обула нюдовые остроносые туфли на каблуках.

Из украшений на Летиции были не очень крупные золотые серьги-кольца и любимое кольцо от бренда Coreterno, которое королева носит не снимая. Волосы она распустила и сделала гладкую укладку, а на лице у нее был макияж, подчеркивающий ее природную красоту.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Король Филипп выглядел шикарно в темно-синем костюме в тонкую полоску, который он сочетал с бледно-розовым галстуком и белой рубашкой. Фотографы сделали милый кадр, как нежно король смотрит на свою супругу, а она отвечает ему взаимностью.

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