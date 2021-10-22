В белом костюме и с красивым макияжем: Нэнси Пелоси на пресс-конференции

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси посетила свою еженедельную пресс-конференцию на Капитолийском холме в Вашингтоне.
На фото президент Джо Байден пожимает руку спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, когда он и вице-президент Камала Харрис посещают мероприятие, посвященное 10-й годовщине открытия мемориала Мартина Лютера Кинга младшего, в Вашингтоне.
81-летняя политик выглядит прекрасно в светлом костюме, состоящем из юбки и жакета, к которому пришпилена золотая брошка. В ушах у Нэнси были золотые серьги-клипсы, на шее – ожерелье, а каштановые волосы уложены в аккуратную прическу. На лице у Пелоси был макияж с акцентом на губы.
Костюмы Нэнси Пелоси очень любит и часто носит, причем не только вариант жакет плюс юбка, но и брючные на ее фигуре сидят великолепно.
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