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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В белом костюме и с красной помадой: премьер-министр Джорджа Мелони встретилась с Трампом

Джорджа Мелони в белоснежном ансамбле с официальным визитом приехала в США.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Дональд Трамп и Джорджа Мелони

Дональд Трамп и Джорджа Мелони / © Associated Press

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони с официальным визитом приехала в Вашингтон. В Белом доме ее встретил президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп и Джорджа Мелони / © Associated Press

Дональд Трамп и Джорджа Мелони / © Associated Press

Премьер появилась там в белом топе и белом костюме, который состоял из прямых брюк со стрелками и укороченного жакета с декоративными клапанами. Наряд Джорджа скомбинировали с белыми туфлями на шпильках.

Джорджа Мелони / © Associated Press

Джорджа Мелони / © Associated Press

Мелони сделала идеально ровную укладку, макияж с блестящими тенями и красной помадой, а также светлый маникюр. Она украсила уши элегантными фигурными золотыми серьгами, а руки браслетами.

Джорджа Мелони и Дональд Трамп / © Getty Images

Джорджа Мелони и Дональд Трамп / © Getty Images

Трамп был одет в синий костюм, белую рубашку и красный галстук в полоску.

Дональд Трамп и Джорджа Мелони / © Associated Press

Дональд Трамп и Джорджа Мелони / © Associated Press

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