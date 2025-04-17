- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 832
- Время на прочтение
- 1 мин
В белом костюме и с красной помадой: премьер-министр Джорджа Мелони встретилась с Трампом
Джорджа Мелони в белоснежном ансамбле с официальным визитом приехала в США.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони с официальным визитом приехала в Вашингтон. В Белом доме ее встретил президент США Дональд Трамп.
Премьер появилась там в белом топе и белом костюме, который состоял из прямых брюк со стрелками и укороченного жакета с декоративными клапанами. Наряд Джорджа скомбинировали с белыми туфлями на шпильках.
Мелони сделала идеально ровную укладку, макияж с блестящими тенями и красной помадой, а также светлый маникюр. Она украсила уши элегантными фигурными золотыми серьгами, а руки браслетами.
Трамп был одет в синий костюм, белую рубашку и красный галстук в полоску.