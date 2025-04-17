В белом костюме и с красной помадой: премьер-министр Джорджа Мелони встретилась с Трампом

Дональд Трамп и Джорджа Мелони / © Associated Press

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони с официальным визитом приехала в Вашингтон. В Белом доме ее встретил президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп и Джорджа Мелони / © Associated Press

Премьер появилась там в белом топе и белом костюме, который состоял из прямых брюк со стрелками и укороченного жакета с декоративными клапанами. Наряд Джорджа скомбинировали с белыми туфлями на шпильках.

Джорджа Мелони / © Associated Press

Мелони сделала идеально ровную укладку, макияж с блестящими тенями и красной помадой, а также светлый маникюр. Она украсила уши элегантными фигурными золотыми серьгами, а руки браслетами.

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Джорджа Мелони и Дональд Трамп / © Getty Images

Трамп был одет в синий костюм, белую рубашку и красный галстук в полоску.

Дональд Трамп и Джорджа Мелони / © Associated Press