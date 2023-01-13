В белом костюме и с кружевным декольте: эффектный образ жены Джастина Трюдо

Софи Грегуар Трюдо в красивом аутфите появилась на саммите в Мексике.
В Мексике прошел саммит лидеров трех стран Северной Америки. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор и его супруга Беатрис Гутьеррес Мюллер встречали у себя в гостях участников саммита – президента США Джо Байдена, его супругу Джилл Байден, премьер-министра Канады Джастина Трюдо, его супругу Софи Грегуар Трюдо.
Софи Грегуар появилась на встрече в белом костюме, состоявшем из удлиненного жакета и брюк клеш. На ней также был топ кремового оттенка с романтичным кружевным декольте.
Наряд Софи дополнил светлыми туфлями и интересным цветным клатчем с кисточками. Она сделала элегантную укладку, нежный макияж и украсила уши элегантными золотыми серьгами.
Затем госпожа Трюдо переоделась в другой светлый костюм, состоявший из жакета без пуговиц и укороченных брюк, и белый топ с прозрачной вставкой в зоне декольте.
Волосы Софи распустили и подчеркнули глаза черным карандашом. В ушах у нее были длинные серьги с бисером.
Напомним, из самолета в Мексике госпожа Трюдо вышла в легком платье миди с напоминавшим вышивку голубым принтом и пуговицами в зоне декольте. Обута она была в синие замшевые туфли-лодочки на шпильках.
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