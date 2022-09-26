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В белом костюме и с украинским флагом на груди: Нэнси Пелоси выступила на музыкальном фестивале

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В белом костюме и с украинским флагом на груди: Нэнси Пелоси выступила на музыкальном фестивале

Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

Политик в образе total black посетила Global Citizen Festival.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси приняла участие в музыкальном фестивале Global Citizen Festival, который состоялся в Центральном парке в Нью-Йорке. Там политик выступила с речью на тему изменения климата и сокращения выбросов углерода.

Рядом с Пелоси стояла Приянка Чопра в разноцветном наряде.

Нэнси Пелоси / © Associated Press
Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

Спикер для мероприятия выбрала белый брючный костюм и белый топ. Она накинула на плечи белый свитер. К лацкану Нэнси прикрепила значки в виде американского и украинского флагов.

Нэнси Пелоси / © Associated Press
Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

Политик сделала укладку с боковым пробором и макияж с акцентом на глазах.

Нэнси Пелоси / © Associated Press
Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

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