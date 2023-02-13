В белом костюме и с ярким маникюром: кронпринцесса Виктория приехала в Австралию

Будущая королева Швеции – кронпринцесса Виктория – сегодня с утра пораньше уже прибыла исполнять свои королевские обязанности.

Виктория вместе с супругом кронпринцем Даниэлем присутствовали на церемонии курения коренных народов в Национальном музее Австралии в Канберре. Их Королевские Высочества кронпринцесса Виктория и принц Швеции Даниэль находятся с трехдневным визитом в Австралии.

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / Фото: Getty Images

На публике 45-летняя Виктория появилась в белом костюме, который состоял из удлиненного жакета и юбки-миди с высокой талией. К костюму принцесса подобрала белые туфли-лодочки Gianvito Rossi и дополнила образ позолоченными аксессуарами от бренда Skultuna: колье в виде цепи, браслетом и серьгами. На грудь кронпринцесса пришпилила брошку, похоже, в виде стрекозы. Также она собрала волосы в традиционный низкий пучок и сделала нейтральный макияж. А вот маникюр принцессы, в отличие от мейкапа, был ярким, Виктория любит красить ногти яркими оттенками.

Так как поездка королевской пары продлится три дня, ждем новых образов кронпринцессы.

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / Фото: Getty Images

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