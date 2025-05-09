В белом костюме и с жемчугом на шее: принцесса Уэльская посетила с мужем концерт в Лондоне

Принцесса Кейт / © Associated Press

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Кэтрин появилась на публике в белом ансамбле: структурированном блейзере с поясом на талии и юбке-плисе с кружевной отделкой от бренда Self-Portrait, дополнив лук нюдовыми туфлями-лодочками из замши Gianvito Rossi и маленькой черной сумкой от Chanel.

Кейт и Уильям на концерте в Лондоне / © Associated Press

Принцесса собрала часть волос сзади заколкой с черным бантом и накрутила концы красивыми локонами, сделала выразительный макияж, надела жемчужные серьги Susan Caplan и ожерелье из искусственного жемчуга из пяти нитей тоже от Susan Caplan. На пальце у Кейт сверкало помолвочное кольцо с сапфиром.

Принцесса Кейт на концерте в Лондоне / © Associated Press

Кейт и Уильям на концерте в Лондоне / © Associated Press

Принц Уильям надел черный классический костюм, белую рубашку и синий галстук с мелкий принт, и был с орденами на груди и шее.

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Кейт и Уильям на концерте в Лондоне / © Associated Press

В этот же день днем чета Уэльских посетили службу памяти в Вестминстерском аббатстве. Там принцесса Кейт появилась в белом платье в мелкий горох от Alessandra Rich, которое носила уже неоднократно, обута в туфли Celia Pumps нюдового цвета, а в руках держала маленькую бежевую сумку DeMellier.

Кейт и Уильям по пути в Вестминстерское аббатство / © Associated Press

Кейт была в черной небольшой шляпе с вуалью от Juliette Botterill и дополнила образ жемчужными серьгами-висюльками и помолвочным кольцом.

Кейт и Уильям на концерте в Лондоне / © Associated Press