В белом костюме и с золотым клатчем: стильная королева Летиция на вручении журналистской премии

Королева Летиция появилась с мужем королем Филиппом VI на светском мероприятии в Мадриде.

Их королевские Величества присутствовали на 40-й церемонии вручения премий в области журналистики "Франциско Сереседо". Для Летиции, как для бывшей журналистки, присутствие на таких мероприятиях особенно важно. Премия присуждается Ассоциацией европейских журналистов.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

По этому случаю королева выбрала для светского выхода белоснежный наряд, который немного напомнил нам образ ее дочери принцессы Леонор в день ее 18-летия.

Костюм от Hugo Boss, состоящий из удлиненного блейзера и прямых брюк со стрелками Летиция сочетала с белым топом с кружевной отделкой, в руках держала золотой клатч от Magrit и надела бриллиантовые серьги в форме цветочного букета.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Волосы Летиции в этот раз были распущены и не накручены, а макияж был выполнен а теплых бронзовых оттенках.

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