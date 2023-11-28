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В белом костюме и с золотым клатчем: стильная королева Летиция на вручении журналистской премии

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
869
Время на прочтение
1 мин
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В белом костюме и с золотым клатчем: стильная королева Летиция на вручении журналистской премии

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Королева Летиция появилась с мужем королем Филиппом VI на светском мероприятии в Мадриде.

Их королевские Величества присутствовали на 40-й церемонии вручения премий в области журналистики "Франциско Сереседо".  Для Летиции, как для бывшей журналистки, присутствие на таких мероприятиях особенно важно. Премия присуждается Ассоциацией европейских журналистов.

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images
Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

По этому случаю королева выбрала для светского выхода белоснежный наряд, который немного напомнил нам образ ее дочери принцессы Леонор в день ее 18-летия.

Костюм от Hugo Boss, состоящий из удлиненного блейзера и прямых брюк со стрелками Летиция сочетала с белым топом с кружевной отделкой, в руках держала золотой клатч от Magrit и надела бриллиантовые серьги в форме цветочного букета.

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Фото: Getty Images

Волосы Летиции в этот раз были распущены и не накручены, а макияж был выполнен а теплых бронзовых оттенках.

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Дата публикации
Просмотры
869
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