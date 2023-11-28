В белом костюме и с золотым клатчем: стильная королева Летиция на вручении журналистской премии

Королева Летиция появилась с мужем королем Филиппом VI на светском мероприятии в Мадриде.
Их королевские Величества присутствовали на 40-й церемонии вручения премий в области журналистики "Франциско Сереседо". Для Летиции, как для бывшей журналистки, присутствие на таких мероприятиях особенно важно. Премия присуждается Ассоциацией европейских журналистов.
По этому случаю королева выбрала для светского выхода белоснежный наряд, который немного напомнил нам образ ее дочери принцессы Леонор в день ее 18-летия.
Костюм от Hugo Boss, состоящий из удлиненного блейзера и прямых брюк со стрелками Летиция сочетала с белым топом с кружевной отделкой, в руках держала золотой клатч от Magrit и надела бриллиантовые серьги в форме цветочного букета.
Волосы Летиции в этот раз были распущены и не накручены, а макияж был выполнен а теплых бронзовых оттенках.
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