В белом костюме и с золотыми серьгами: элегантный образ Джилл Байден на ивенте в Белом доме

В белом костюме и с золотыми серьгами: элегантный образ Джилл Байден на ивенте в Белом доме

Первая леди США выбрала для своего аутфита нежный женственный наряд.

На днях Джилл Байден выступила на мероприятии "Раковый лунный выстрел", которое прошло в Восточной комнате Белого дома, в Вашингтоне.

Джилл Байден / Associated Press

Для этого события первая леди выбрала нежный и элегантный аутфит. На ней был белый костюм с золотыми декоративными пуговицами, который состоял из блузки и юбки-карандаша. Наряд отлично сидел на фигуре Джилл.

Джилл Байден / Associated Press

Особое внимание миссис Байден уделила аксессуарам. В ушах у нее были золотые серьги, на шее – тонкие изящные цепочки, а на руках – золотые браслеты и часы. К блузке по центру первая леди прикрепила красивую золотую брошь с камнями.

Джилл Байден / Associated Press

Волосы жена президента уложила в прическу с локонами, сделала макияж смоки-айс и надела на лицо две маски – черную и белую, которые перед выступлением сняла.

Джилл Байден / Associated Press

Джилл Байден / Associated Press

Фотографы запечатлели, как Джилл обнималась после выступления с вице-президентом США Камалой Харрис.

Джилл Байден и Камала Харрис / Associated Press

Ранее на завтраке супругов NGA в Кеннеди-центре в Вашингтоне Байден появилась в темно-изумрудное платье миди с цветочным принтом, короткими рукавами и таким же поясом, которое она дополнила замшевыми лодочками лимонного цвета.

Джилл Байден / Associated Press

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