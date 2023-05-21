В белом костюме и топе от Zara: стильная королева Летиция посетила выпускной дочери

Принцесса Леонор училась в UWC Atlantic College, куда поступила в 2021 году. Мы помним, как король и королева Испании отправляли свою дочь в Великобританию и провожали ее в аэропорту. Как же быстро пролетело два года.

На милых семейных фотографиях, которые появились в Сети, запечатлены вчсе четверо членов королевской семьи. Королева Летиция приехала на выпускной старшей дочери в белом брючном костюме от Carolina Herrera, под который надела топ с вышивкой от Zara и обула туфли-лодочки Patrizia Pepe. На плече у Ее Величества висела сумка от Furla.

Сама выпускница – принцесса Леонор – носила в этот торжественный день розовое платье-смокинг из крепа от Apparentia. А ее младшая сестра София, которая, к слову, тоже поступила в этот колледж и начнет обучение в августе, была в синей блузке от THE-ARE Official и брюках-клеш от этого же бренда.

Напомним, недавно мы показывали вам еще один образ королевы Летиции в брючном костюме. В аутфите от бренда Bleis Madrid королевская особа посещала церемонию открытия "XXII Congreso Salud Mental España", которая состоялась в отеле Rafaelhoteles, в Мадриде.

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