- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 166
- Время на прочтение
- 1 мин
В белом костюме и топе с кружевом на декольте: эффектная премьер-министр Италии Джорджа Мелони на саммите G20
Политик имеет отличное чувство стиля. Каждый ее выход это подтверждает.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони приняла участие в саммите лидеров G20, который состоялся в Йоханнесбурге, Южная Африка.
Фотографы запечатлели, как политик шла по красной дорожке. Она эффектно выглядела в элегантном белоснежном костюме, который состоял из однобортного жакета приталенного силуэта и широких брюк-клеш со стрелками. На Джорджи также был белый топ с нежным кружевом в зоне декольте.
Аутфит Мелони дополнила белыми остроносыми туфлями на высоких шпильках. Она сделала красивую прическу с локонами и макияж с блестящими тенями на веках и коралловой помадой на губах. Уши премьер украсила элегантными жемчужными серьгами, а руки — кольцами.
Напомним, Джорджа Мелони на недавнем мероприятии предстала в бежевом кардигане, украшенном кружевом, и в таком же топе.