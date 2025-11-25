В белом костюме и топе с кружевом на декольте: эффектная премьер-министр Италии Джорджа Мелони на саммите G20

Джорджа Мелони / © Associated Press

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони приняла участие в саммите лидеров G20, который состоялся в Йоханнесбурге, Южная Африка.

Фотографы запечатлели, как политик шла по красной дорожке. Она эффектно выглядела в элегантном белоснежном костюме, который состоял из однобортного жакета приталенного силуэта и широких брюк-клеш со стрелками. На Джорджи также был белый топ с нежным кружевом в зоне декольте.

Аутфит Мелони дополнила белыми остроносыми туфлями на высоких шпильках. Она сделала красивую прическу с локонами и макияж с блестящими тенями на веках и коралловой помадой на губах. Уши премьер украсила элегантными жемчужными серьгами, а руки — кольцами.

Напомним, Джорджа Мелони на недавнем мероприятии предстала в бежевом кардигане, украшенном кружевом, и в таком же топе.