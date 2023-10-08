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В белом костюме и в серьгах-кольцах: пресс-секретарь Байдена выступила перед журналистами

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В белом костюме и в серьгах-кольцах: пресс-секретарь Байдена выступила перед журналистами

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

На этот раз Карин Жан-Пьер вместо яркого наряда выбрала белоснежный.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила на брифинге в Вашингтоне.

Перед журналистами она появилась в деловом белоснежном костюме, который состоял из удлиненного жакета и брюк, и белом топе.

Карин Жан-Пьер / © Associated Press
Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Аутфит Жан-Пьер дополнила прической с кудрями, макияжем с персиковыми тенями, золотыми серьгами-кольцами и золотой цепочкой с кулоном. Маникюр молочного оттенка завершил лук пресс-секретаря.

Карин Жан-Пьер / © Associated Press
Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, в прошлый раз Карин Жан-Пьер появилась на работе в красных штанах и блузке с прозрачными рукавами.

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Дата публикации
Просмотры
473
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