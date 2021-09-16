В белом костюме с элегантным акцентом: Елена Зеленская на Украинском женском конгрессе

Первая леди Украины обожает белый цвет, поэтому ее часто можно увидеть в луках этого цвета.
Елена Зеленская открыла второй день V Украинского женского конгресса. Там первая леди выступила с речью, в ходе которой рассказала о результатах участия Украины в "Партнерстве Биаррице".
Фото с события она выложила у себя в Instagram. В посте Елена отметила:
"Символично, что мое выступление состоялось на этой площадке, где два года назад прозвучал призыв о присоединении Украины к "Партнерства Биаррице".
Уже год Украина является его участником, и сегодня мы делимся конкретными результатами нашей работы во всех пяти сферах партнерства:
- развитие безбарьерного пространства;
- обучения принципов равенства женщин и мужчин;
- предотвращения насилия;
- уменьшение разрыва в оплате труда женщин и мужчин;
- создание больших возможностей для мужчин заботиться о детях.
Сильные женщины-лидеры зажигают, и им не нужно из-за давления доказывать уверенность в своих силах. Уверенным достаточно диалога. И Украинский женский конгресс уже не первый год утверждает эффективность диалога в развитии равноправного украинского общества".
В этот день госпожа Зеленская продемонстрировала красивый деловой аутфит. На ней был белый костюм, состоящий из жакета, брюк и блузки. В образе Елены был акцент на элегантном черном платье с принтом в надгрудном кармане.
Жене президента сделали аккуратную укладку с боковым пробором и макияж смоки-айс. В ушах у нее были бронзовые серьги-пусеты.
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