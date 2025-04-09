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В белом костюме с кружевом на рукавах: красивая премьер Италии Джорджа Мелони встретилась с королем Чарльзом
Джорджа Мелони в белоснежном ансамбле принимала в гостях короля Великобритании.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сегодня, 9 апреля, встречала на вилле Дориа Памфили в Риме короля Великобритании Чарльза III, приехавшего в Италию с официальным визитом.
Премьер встречала Его Величество в красивом деловом образе. На ней был белый топ и белый костюм, состоящий из прямых брюк со стрелками и элегантного жакета. Рукава были украшены кружевом с флористическим мотивом.
Аутфит Мелони дополнила белыми остроносыми туфлями на шпильках. У нее была идеально ровная укладка и макияж с розовой помадой.
В этом же образе госпожа Мелони потом встретилась с королевой Иордании Ранией.
Напомним, Джорджа Мелони во время визита во Францию продемонстрировала деловой лук в темно-синем костюме и белой полосатой рубашке.