В белом костюме с кружевом на рукавах: красивая премьер Италии Джорджа Мелони встретилась с королем Чарльзом

Джорджа Мелони / © Associated Press

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сегодня, 9 апреля, встречала на вилле Дориа Памфили в Риме короля Великобритании Чарльза III, приехавшего в Италию с официальным визитом.

Джорджа Мелони и король Чарльз / © Associated Press

Премьер встречала Его Величество в красивом деловом образе. На ней был белый топ и белый костюм, состоящий из прямых брюк со стрелками и элегантного жакета. Рукава были украшены кружевом с флористическим мотивом.

Джорджа Мелони и король Чарльз / © Associated Press

Аутфит Мелони дополнила белыми остроносыми туфлями на шпильках. У нее была идеально ровная укладка и макияж с розовой помадой.

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Джорджа Мелони и король Чарльз / © Associated Press

Джорджа Мелони и король Чарльз / © Associated Press

В этом же образе госпожа Мелони потом встретилась с королевой Иордании Ранией.

Джорджа Мелони и королева Рания / © Associated Press

Джорджа Мелони и королева Рания / © Associated Press

Напомним, Джорджа Мелони во время визита во Францию продемонстрировала деловой лук в темно-синем костюме и белой полосатой рубашке.