В белом костюме, с медалями и в жемчугах: японская императрица Масако в элегантном образе прибыла на собрание

Императрица Масако / © Getty Images

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Императрица Масако прибыла в штаб-квартиру Японского общества Красного Креста в Токио для участия в генеральном собрании.

Ее Величество появилась там в белоснежном ансамбле, состоявшем из рельефного платья-футляра с белым узором, приталенного жакета с черной каймой на лацканах и манжетах, а также элегантной белой шляпы с черной вставкой.

Императрица Масако / © Getty Images

Образ императрица дополнила белыми туфлями с черными носками и на стойких каблуках, черным клатчем и белыми перчатками.

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Масако сделала макияж с черным карандашом на глазах и глянцевым блеском на губах, украсила уши большими жемчужными серьгами-пусетами, а шею — жемчужным ожерельем. К жакету она прикрепила медали с красными ленточками.

Напомним, императрица Масако на весенней вечеринке появилась в традиционном японском кимоно цвета сливочного масла с флористическим принтом.