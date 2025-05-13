- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 10
- Время на прочтение
- 1 мин
В белом костюме, с медалями и в жемчугах: японская императрица Масако в элегантном образе прибыла на собрание
Императрица Японии в белоснежном ансамбле з акцентными черными вставвками посетила мероприятие в Токио.
Императрица Масако прибыла в штаб-квартиру Японского общества Красного Креста в Токио для участия в генеральном собрании.
Ее Величество появилась там в белоснежном ансамбле, состоявшем из рельефного платья-футляра с белым узором, приталенного жакета с черной каймой на лацканах и манжетах, а также элегантной белой шляпы с черной вставкой.
Образ императрица дополнила белыми туфлями с черными носками и на стойких каблуках, черным клатчем и белыми перчатками.
Масако сделала макияж с черным карандашом на глазах и глянцевым блеском на губах, украсила уши большими жемчужными серьгами-пусетами, а шею — жемчужным ожерельем. К жакету она прикрепила медали с красными ленточками.
Напомним, императрица Масако на весенней вечеринке появилась в традиционном японском кимоно цвета сливочного масла с флористическим принтом.