В белом костюме с вышивкой и серьгах-вишнях: красивая Елена Зеленская приехала в Европарламент

Урсула фон дер Ляйен пригласила первую леди Украины на важное для ЕС событие.

Сегодня, 14 сентября, Елена Зеленская прибыла в Европейский парламент в Страсбурге. По приглашению президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен первая леди Украины стала почетной гостьей ежегодной программной речи State of the European Union.

Елена Зеленская / Фото: Associated Press

В Европарламенте Елена предстала в красивом нежном образе. На ней был белоснежный костюм, состоявший из брюк со стрелками и жакета с флористической вышивкой, скрытыми пуговицами и квадратным вырезом с округлыми углами.

Елена Зеленская / Фото: Associated Press

Елена Зеленская / Фото: Associated Press

Свой изысканный аутфит Зеленская дополнила изящной золотой цепочкой с красными вишнями и серьгами из этого же комплекта.

Елена Зеленская / Фото: Associated Press

Елена Зеленская / Фото: Associated Press

Идеально ровная укладка и нежный макияж завершили лук первой леди.

Елена Зеленская / Фото: Associated Press

А Урсула фон дер Ляйен своим образом продемонстрировала свою поддержку Украине. Она надела синий топ и желтый жакет. Кроме того, прикрепила к жакету сине-желтую ленту со значком Европарламента.

Елена Зеленская и Урсула фон дер Ляен / Фото: Associated Press

Елена Зеленская и Урсула фон дер Ляен / Фото: Associated Press

Напомним, Елена Зеленская в черно-белом аутфите выступила на 17-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) и приняла участие в панельной дискуссии.

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