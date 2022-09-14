В белом костюме с вышивкой и серьгах-вишнях: красивая Елена Зеленская приехала в Европарламент

Урсула фон дер Ляйен пригласила первую леди Украины на важное для ЕС событие.
Сегодня, 14 сентября, Елена Зеленская прибыла в Европейский парламент в Страсбурге. По приглашению президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен первая леди Украины стала почетной гостьей ежегодной программной речи State of the European Union.
В Европарламенте Елена предстала в красивом нежном образе. На ней был белоснежный костюм, состоявший из брюк со стрелками и жакета с флористической вышивкой, скрытыми пуговицами и квадратным вырезом с округлыми углами.
Свой изысканный аутфит Зеленская дополнила изящной золотой цепочкой с красными вишнями и серьгами из этого же комплекта.
Идеально ровная укладка и нежный макияж завершили лук первой леди.
А Урсула фон дер Ляйен своим образом продемонстрировала свою поддержку Украине. Она надела синий топ и желтый жакет. Кроме того, прикрепила к жакету сине-желтую ленту со значком Европарламента.
Напомним, Елена Зеленская в черно-белом аутфите выступила на 17-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) и приняла участие в панельной дискуссии.
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