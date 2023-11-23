В белом костюме с вышивкой: жена премьер-министра Риши Сунака повторила образ Кейт Миддлтон

Элегантный костюм жена политика дополнила контрастными аксессуарами.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и его жена Акшата Мурти встретились с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем. Политиков сфотографировали возле Даунинг-стрит, 10 в Лондоне. Президент находился с четырехдневным государственным визитом в Великобритании.
Для встречи Акшата Мурти надела костюм от Self-Portrait белого цвета, который состоял из приталенного жакета с цветочной вышивкой белыми нитками, и юбки длины миди.
Наряд супруга премьер-министра дополнила лаконичной прической с собранными в пучок волосами, макияжем и черными аксессуарами: поясом на талии, черными колготками и туфлями на каблуках.
В ушах у 43-летней жены политика были элегантные золотые серьги.
Однако ранее в таком же образе на публике появлялась другам британская звезда - принцесса Уельская Кейт. Такой белый костюм она надевала в 2022 году, когда вместе с принцессой Анной посетила организацию охраны материнства.
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