В белом костюме с вышивкой: жена премьер-министра Риши Сунака повторила образ Кейт Миддлтон

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и его жена Акшата Мурти встретились с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем. Политиков сфотографировали возле Даунинг-стрит, 10 в Лондоне. Президент находился с четырехдневным государственным визитом в Великобритании.

Риши Сунак, Акшата Мурти, Юн Сук Йоль / Фото: Associated Press

Для встречи Акшата Мурти надела костюм от Self-Portrait белого цвета, который состоял из приталенного жакета с цветочной вышивкой белыми нитками, и юбки длины миди.

Наряд супруга премьер-министра дополнила лаконичной прической с собранными в пучок волосами, макияжем и черными аксессуарами: поясом на талии, черными колготками и туфлями на каблуках.

Риши Сунак, Акшата Мурти, Юн Сук Йоль / Фото: Associated Press

В ушах у 43-летней жены политика были элегантные золотые серьги.

Риши Сунак, Акшата Мурти, Юн Сук Йоль / Фото: Associated Press

Однако ранее в таком же образе на публике появлялась другам британская звезда - принцесса Уельская Кейт. Такой белый костюм она надевала в 2022 году, когда вместе с принцессой Анной посетила организацию охраны материнства.

Герцогиня Кембриджская и принцесса Анна / Фото: Getty Images

Читайте также:

Образы Акшаты Мурти — супруги премьер-министра Великобритании Риши Сунака (11 фото)