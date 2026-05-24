В белом кружевном кардигане и брюках: стильная принцесса София с мужем побывала в Италии

Принцесса София и принц Карл Филипп / © instagram.com/prinsparet

Вслед за принцессой Уэльской Кэтрин, которая совсем недавно посещала итальянский город Реджо-Эмилия, принц шведский Карл Филипп и его супруга принцесса София приехали с визитом во Флоренцию.

Вчера мы были во Флоренции, где совершили вдохновляющие визиты вместе с @prinsparetsstiftelse, ЮНИСЕФ Швеция и Исследовательским офисом ЮНИСЕФ.

Мы углубились в работу по укреплению социальной защиты детей и провели важные беседы о том, как искусственный интеллект и цифровая среда формируют детство.

Мы также обсудили важность инклюзивного образования и роль вспомогательных технологий и цифровых инноваций в обеспечении доступности обучения для всех детей», — написала пара в отчете в Instagram и поделилась снимками.

Принцесса София надела по этому случаю вязаный кардиган с кружевной отделкой Stenstroms Official цвета слоновой кости, была в белых брюках с черным поясом на талии от Andiata Official, обута она была в белые туфли-лодочки на каблуках, а в руках держала коричневую сумку от Pourchet Paris. Принцесса распустила волосы и сделала дневной классический макияж.

