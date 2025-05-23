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В белом кружевном платье и массивных серьгах: Китти Спенсер на благотворительном вечере в Каннах
Леди Китти Спенсер посетила благотворительное мероприятие во время 78-го Каннского кинофестиваля.
Британка позировала фотографам по прибытии на благотворительный вечер amfAR Cinema Against AIDS в Hotel du Cap-Eden-Roc во время 78-го Каннского международного кинофестиваля, который проходит во Франции.
Леди Китти выглядела великолепно в белом макси-платье из кружева, которое модель сочетала со светлыми туфлями-лодочками, массивными серьгами-висюльками с камнями, сделала вечерний макияж и собрала волосы в гладкий пучок. У аристократки был светлый маникюр и несколько колец на пальцах.
Также фотографы запечатлели Китти Спенсер на красной дорожке кинофестиваля. Знаменитость появилась там перед премьерой фильма La Venue De L’avenir и выбрала для выхода фиолетовое платье от Dolce & Gabbana, усыпанное пайетками.