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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В белом кружевном платье и массивных серьгах: Китти Спенсер на благотворительном вечере в Каннах

Леди Китти Спенсер посетила благотворительное мероприятие во время 78-го Каннского кинофестиваля.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Китти Спенсер

Китти Спенсер / © Associated Press

Британка позировала фотографам по прибытии на благотворительный вечер amfAR Cinema Against AIDS в Hotel du Cap-Eden-Roc во время 78-го Каннского международного кинофестиваля, который проходит во Франции.

Китти Спенсер / © Associated Press

Китти Спенсер / © Associated Press

Леди Китти выглядела великолепно в белом макси-платье из кружева, которое модель сочетала со светлыми туфлями-лодочками, массивными серьгами-висюльками с камнями, сделала вечерний макияж и собрала волосы в гладкий пучок. У аристократки был светлый маникюр и несколько колец на пальцах.

Китти Спенсер / © Associated Press

Китти Спенсер / © Associated Press

Также фотографы запечатлели Китти Спенсер на красной дорожке кинофестиваля. Знаменитость появилась там перед премьерой фильма La Venue De L’avenir и выбрала для выхода фиолетовое платье от Dolce & Gabbana, усыпанное пайетками.

Китти Спенсер / © Getty Images

Китти Спенсер / © Getty Images

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