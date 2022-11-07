В белом кружевном платье: нежный образ похудевшей Тиффани Трамп на предсвадебной вечеринке

В субботу, 12 ноября, младшая дочь Дональда Трампа – 29-летняя Тиффани Трамп – выходит замуж. Ее избранником стал 25-летний миллиардер из Нигерии Майкл Буглос. Свадьба состоится в роскошной резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

По этому случаю Тиф устроила предсвадебную вечеринку, где собрались ее родные и друзья. На это событие, конечно же, приехала и Иванка Трамп. В Instagram она опубликовала снимок с Тиффани и женой их брата Эрика Трампа – Ларой Трамп.

"Вернувшись во Флориду, праздную со своей прекрасной, прекрасной и доброй сестрой @tiffanytrump ее свадебную вечеринку", — написала Иванка.

Иванка и Тиффани Трампы / Фото: Instagram Иванки Трамп

К свадьбе Тиффани усердно готовится. Она продемонстрировала заметно похудевшую фигуру в белом обтягивающем кружевном платье с рукавами-фонариками. Аутфит девушка дополнила укладкой с локонами и макияжем смоки-айс.

Иванка была одета в белое платье с голубым цветочным принтом. Волосы она собрала в хвост, сделала мейк с акцентом на глазах и украсила уши жемчужными серьгами.

Лара надела похожее, как у Иванки, платье – цветочное бело-голубое.

Напомним, Тиффани Трамп и Майкл Булос познакомились на отдыхе на греческом острове Миконос в 2018 году. Предложение руки и сердца Майкл сделал Тиффани в январе прошлого года.

Буглос – наследник компании Boulos Enterprises, специализирующейся на строительстве, продаже автомобилей и розничной торговле.

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