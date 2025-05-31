В белом купальнике и босиком: леди Амелия Спенсер позировала на пляже

Амелия Спенсер / © .instagram.com/ameliaspencer15

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32-летняя Амелия облачилась в белый слитный купальник и набросила сверху белую рубашку, которая была расстегнута, и позировала перед камерой фотографа на красивом морском побережье.

Амелия Спенсер / © .instagram.com/ameliaspencer15

«В моем счастливом месте 🤍 ☀️», — написала под снимками племянница принцессы Дианы.

Амелия Спенсер / © .instagram.com/ameliaspencer15

У Амелии были распущены ее длинные белокурые волосы, на лице был легкий дневной макияж, подчеркивающий черты лица девушки, она прогуливалась по пляжу босиком и наслаждалась моментом.

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Амелия Спенсер / © .instagram.com/ameliaspencer15

В подписи звезда также поблагодарила команду за то, что помогли создать ей такой образ и провести такой особенный день.

Амелия Спенсер / © .instagram.com/ameliaspencer15

Напомним, недавно мы показывали, как сестры Спенсер приезжали в Канны.

Амелия и Элиза Спенсер / © Getty Images