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В белом купальнике и босиком: леди Амелия Спенсер позировала на пляже
Леди Амелия Спенсер поделилась в своем блоге в Instagram красивыми пляжными снимками, показав, как позировала на песке в белом купальнике.
32-летняя Амелия облачилась в белый слитный купальник и набросила сверху белую рубашку, которая была расстегнута, и позировала перед камерой фотографа на красивом морском побережье.
«В моем счастливом месте 🤍 ☀️», — написала под снимками племянница принцессы Дианы.
У Амелии были распущены ее длинные белокурые волосы, на лице был легкий дневной макияж, подчеркивающий черты лица девушки, она прогуливалась по пляжу босиком и наслаждалась моментом.
В подписи звезда также поблагодарила команду за то, что помогли создать ей такой образ и провести такой особенный день.
Напомним, недавно мы показывали, как сестры Спенсер приезжали в Канны.