ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
10
Время на прочтение
1 мин

В белом купальнике и босиком: леди Амелия Спенсер позировала на пляже

Леди Амелия Спенсер поделилась в своем блоге в Instagram красивыми пляжными снимками, показав, как позировала на песке в белом купальнике.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Амелия Спенсер

Амелия Спенсер / © .instagram.com/ameliaspencer15

32-летняя Амелия облачилась в белый слитный купальник и набросила сверху белую рубашку, которая была расстегнута, и позировала перед камерой фотографа на красивом морском побережье.

Амелия Спенсер / © .instagram.com/ameliaspencer15

Амелия Спенсер / © .instagram.com/ameliaspencer15

«В моем счастливом месте 🤍 ☀️», — написала под снимками племянница принцессы Дианы.

Амелия Спенсер / © .instagram.com/ameliaspencer15

Амелия Спенсер / © .instagram.com/ameliaspencer15

У Амелии были распущены ее длинные белокурые волосы, на лице был легкий дневной макияж, подчеркивающий черты лица девушки, она прогуливалась по пляжу босиком и наслаждалась моментом.

Амелия Спенсер / © .instagram.com/ameliaspencer15

Амелия Спенсер / © .instagram.com/ameliaspencer15

В подписи звезда также поблагодарила команду за то, что помогли создать ей такой образ и провести такой особенный день.

Амелия Спенсер / © .instagram.com/ameliaspencer15

Амелия Спенсер / © .instagram.com/ameliaspencer15

Напомним, недавно мы показывали, как сестры Спенсер приезжали в Канны.

Амелия и Элиза Спенсер / © Getty Images

Амелия и Элиза Спенсер / © Getty Images

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
10
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie