ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
165
Время на прочтение
1 мин

В белом летнем платье и босоножках на квадратных каблуках: королева Летиция на книжкой ярмарке

Королева Летиция приняла сегодня участие в открытии Мадридской книжной ярмарки в парке Ретиро в Мадриде.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиция, фото: instagram.com/casareal.es

Королева Летиция, фото: instagram.com/casareal.es

Сегодня утром в парке Эль-Ретиро королева Летиция прибыла на открытие 84-й Мадридской книжной ярмарки — одного из самых ожидаемых культурных событий весны. Королева, которая является большой любительницей чтения, вновь появилась на публике в элегантном и уже практически летнем образе.

Она надела белое платье в цветочный принт от Hugo Boss, которое носила ранее в 2018 года. Платье длины миди с короткими рукавами и V-образным вырезом, а также подходящим поясом.

(листайте фото вправо)

К платью Летиция подобрала к образу босоножки на удобном квадратном каблуке тоже от Hugo Boss, надела серьги-висюльки и свое любимое золотое кольцо Coreterno. Также королева распустила волосы и сделала легкий дневной макияж.

Напомним, вчера Летиция приняла участие в Национальном финале научных монологов.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie