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В белом летнем платье и босоножках на квадратных каблуках: королева Летиция на книжкой ярмарке
Королева Летиция приняла сегодня участие в открытии Мадридской книжной ярмарки в парке Ретиро в Мадриде.
Сегодня утром в парке Эль-Ретиро королева Летиция прибыла на открытие 84-й Мадридской книжной ярмарки — одного из самых ожидаемых культурных событий весны. Королева, которая является большой любительницей чтения, вновь появилась на публике в элегантном и уже практически летнем образе.
Она надела белое платье в цветочный принт от Hugo Boss, которое носила ранее в 2018 года. Платье длины миди с короткими рукавами и V-образным вырезом, а также подходящим поясом.
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К платью Летиция подобрала к образу босоножки на удобном квадратном каблуке тоже от Hugo Boss, надела серьги-висюльки и свое любимое золотое кольцо Coreterno. Также королева распустила волосы и сделала легкий дневной макияж.
Напомним, вчера Летиция приняла участие в Национальном финале научных монологов.