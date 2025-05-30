В белом летнем платье и босоножках на квадратных каблуках: королева Летиция на книжкой ярмарке

Королева Летиция, фото: instagram.com/casareal.es

Реклама

Сегодня утром в парке Эль-Ретиро королева Летиция прибыла на открытие 84-й Мадридской книжной ярмарки — одного из самых ожидаемых культурных событий весны. Королева, которая является большой любительницей чтения, вновь появилась на публике в элегантном и уже практически летнем образе.

Она надела белое платье в цветочный принт от Hugo Boss, которое носила ранее в 2018 года. Платье длины миди с короткими рукавами и V-образным вырезом, а также подходящим поясом.

(листайте фото вправо)

Реклама

К платью Летиция подобрала к образу босоножки на удобном квадратном каблуке тоже от Hugo Boss, надела серьги-висюльки и свое любимое золотое кольцо Coreterno. Также королева распустила волосы и сделала легкий дневной макияж.

Напомним, вчера Летиция приняла участие в Национальном финале научных монологов.