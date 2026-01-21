В белом луке и в компании брата князя Альбера II: принцесса Стефания на фестивале в Монако

Принцесса Стефания / © Getty Images

Вчера Стефания была запечатлена с труппой «Хакуна Матата» во время церемонии награждения на 48-м Международном цирковом фестивале.

В этот раз на публике она появилась в белом пальто и брюках, а под пальто надела красную блузку. Образ свой принцесса дополнила лаконичной укладкой и легким макияжем, надела жемчужные серьги в уши и золотую цепочку с кулоном на шею, а у нее на плечах был платок.

Принцесса Стефания / © Getty Images

Церемонию посетил и князь Альбер II, который, как сообщалось ранее, недавно перенес несложную дерматологическую операцию. Но дворец заявлял, что это никак не повлияет на рабочий график князя и он продолжит выполнять свои королевские обязанности.

Принцесса Стефания и князь Альбер II / © Getty Images

Напомним, на днях мы вспоминали, как десять лет назад выглядела супруга Альбера II — княгиня Шарлин и их дети.