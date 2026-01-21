ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
110
Время на прочтение
1 мин

В белом луке и в компании брата князя Альбера II: принцесса Стефания на фестивале в Монако

Принцесса монакская Стефания продолжает посещать цирковой фестиваль, который сейчас проходит в Монте-Карло.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Стефания

Принцесса Стефания / © Getty Images

Вчера Стефания была запечатлена с труппой «Хакуна Матата» во время церемонии награждения на 48-м Международном цирковом фестивале.

В этот раз на публике она появилась в белом пальто и брюках, а под пальто надела красную блузку. Образ свой принцесса дополнила лаконичной укладкой и легким макияжем, надела жемчужные серьги в уши и золотую цепочку с кулоном на шею, а у нее на плечах был платок.

Принцесса Стефания / © Getty Images

Принцесса Стефания / © Getty Images

Церемонию посетил и князь Альбер II, который, как сообщалось ранее, недавно перенес несложную дерматологическую операцию. Но дворец заявлял, что это никак не повлияет на рабочий график князя и он продолжит выполнять свои королевские обязанности.

Принцесса Стефания и князь Альбер II / © Getty Images

Принцесса Стефания и князь Альбер II / © Getty Images

Напомним, на днях мы вспоминали, как десять лет назад выглядела супруга Альбера II — княгиня Шарлин и их дети.

Дата публикации
Количество просмотров
110
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie