В белом луке и в компании брата князя Альбера II: принцесса Стефания на фестивале в Монако
Принцесса монакская Стефания продолжает посещать цирковой фестиваль, который сейчас проходит в Монте-Карло.
Вчера Стефания была запечатлена с труппой «Хакуна Матата» во время церемонии награждения на 48-м Международном цирковом фестивале.
В этот раз на публике она появилась в белом пальто и брюках, а под пальто надела красную блузку. Образ свой принцесса дополнила лаконичной укладкой и легким макияжем, надела жемчужные серьги в уши и золотую цепочку с кулоном на шею, а у нее на плечах был платок.
Церемонию посетил и князь Альбер II, который, как сообщалось ранее, недавно перенес несложную дерматологическую операцию. Но дворец заявлял, что это никак не повлияет на рабочий график князя и он продолжит выполнять свои королевские обязанности.
Напомним, на днях мы вспоминали, как десять лет назад выглядела супруга Альбера II — княгиня Шарлин и их дети.