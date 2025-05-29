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В белом макси-платье и босиком: как принцесса Диана принимала участие в родительском забеге в школе
Принцесса Уэльская Диана любила спорт и все, что с ним связано.
Мы нашли фото, которое было сделано в июне 1989 года, когда принцесса Диана принимала участие в забеге матерей во время спортивного дня в школе Уэзерби, где учился ее старший сын принц Уильям.
Одета в тот день принцесса была в белое платье-балахон, с черной окантовкой на шее и резинкой чуть ниже талии. В забеге она принимала участие босиком, как и многие другие матери, но не все.
Напомним, недавно мы рассказывали, как принцесса Диана предсказала, какое будущее ждет ее сына Уильяма и ее предсказание сбылось.