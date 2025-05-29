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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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В белом макси-платье и босиком: как принцесса Диана принимала участие в родительском забеге в школе

Принцесса Уэльская Диана любила спорт и все, что с ним связано.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Диана

Принцесса Диана / © Getty Images

Мы нашли фото, которое было сделано в июне 1989 года, когда принцесса Диана принимала участие в забеге матерей во время спортивного дня в школе Уэзерби, где учился ее старший сын принц Уильям.

Одета в тот день принцесса была в белое платье-балахон, с черной окантовкой на шее и резинкой чуть ниже талии. В забеге она принимала участие босиком, как и многие другие матери, но не все.

Принцесса Диана / © Associated Press

Принцесса Диана / © Associated Press

Напомним, недавно мы рассказывали, как принцесса Диана предсказала, какое будущее ждет ее сына Уильяма и ее предсказание сбылось.

Принцесса Диана и принц Уильям / © Getty Images

Принцесса Диана и принц Уильям / © Getty Images

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