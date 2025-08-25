- Дата публикации
В белом мини-платье и с серьгами-пусетами: пресс-секретарь Трампа на брифинге в Вашингтоне
Кэролайн Левитт в нежном женственном аутфите вышла к журналистам.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в новом женском образе появилась на очередном брифинге в Вашингтоне.
Она предстала в белом коротком платье приталенного силуэта и без рукавов, которое скомбинировала с бежевыми замшевыми туфлями.
Кэролайн сделала укладку с локонами и нежный макияж, уши она украсила жемчужными серьгами-пусетами, а шею - деликатной цепочкой с крестиком с камнями.
Напомним, ранее Кэролайн Левитт вышла к журналистам в костюме жемчужного цвета, который состоял из приталенного жилета с воротником и короткой юбки с небольшим разрезом.