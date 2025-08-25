ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
189
Время на прочтение
1 мин

В белом мини-платье и с серьгами-пусетами: пресс-секретарь Трампа на брифинге в Вашингтоне

Кэролайн Левитт в нежном женственном аутфите вышла к журналистам.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Кэролайн Левитт

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в новом женском образе появилась на очередном брифинге в Вашингтоне.

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Она предстала в белом коротком платье приталенного силуэта и без рукавов, которое скомбинировала с бежевыми замшевыми туфлями.

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Кэролайн сделала укладку с локонами и нежный макияж, уши она украсила жемчужными серьгами-пусетами, а шею - деликатной цепочкой с крестиком с камнями.

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Напомним, ранее Кэролайн Левитт вышла к журналистам в костюме жемчужного цвета, который состоял из приталенного жилета с воротником и короткой юбки с небольшим разрезом.

Дата публикации
Количество просмотров
189
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie