В белом мини-платье и с серьгами-пусетами: пресс-секретарь Трампа на брифинге в Вашингтоне

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Реклама

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в новом женском образе появилась на очередном брифинге в Вашингтоне.

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Она предстала в белом коротком платье приталенного силуэта и без рукавов, которое скомбинировала с бежевыми замшевыми туфлями.

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Кэролайн сделала укладку с локонами и нежный макияж, уши она украсила жемчужными серьгами-пусетами, а шею - деликатной цепочкой с крестиком с камнями.

Реклама

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Напомним, ранее Кэролайн Левитт вышла к журналистам в костюме жемчужного цвета, который состоял из приталенного жилета с воротником и короткой юбки с небольшим разрезом.