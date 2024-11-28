В белом мини-платье и замшевых туфлях: как выглядит старшая дочь первой леди Брижит Макрон

Лоуренс Озьер, как и ее мать, любит носить короткие наряды.

Старшая дочь Брижит Макрон – 47-летняя художница Лоуренс Граффенштаден (известная как Лоуренс Озьер Журден) – посетила художественную галерею A2Z в Париже. Там она осмотрела выставку "Nos Arts Nos Origines".

Для культурного выхода Лоуренс выбрала белое короткое платье с зигзагообразным подолом, которое прекрасно подчеркнуло его стройные ноги. Сверху она надела коричневый замшевый жакет.

Лоуренс Озьер / Фото: Getty Images

Аутфит Озьер дополнила бежевыми колготками и замшевыми коричневыми туфлями. Она сделала аккуратную прическу, закрепив несколько прядей волос сзади, и макияж, подчеркнув глаза черным карандашом.

Напомним, Брижит Макрон в браке с бывшим мужем Андре Озьером родила троих детей: сына Себастьяна, дочь Лоуренс и дочь Тифен.

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