В белом наряде и на высоких шпильках: красивая Брижит Макрон встретила президентскую чету Германии

Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Реклама

Брижит Макрон и ее супруг, президент Франции Эммануэль Макрон, встречали у Елисейского дворца в Париже президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и его супругу Эльке Бюденбендер.

Эммануэль и Брижит Макрон, а также Франк-Вальтер Штайнмайер и Эльке Бюденбендер / © Associated Press

Для официальной встречи первая леди выбрала белое двубортное пальто длиной до колен. Оно имело слегка приталенный силуэт, отложной воротник, карманы с клапанами и золотистые пуговицы, которые также украшали манжеты и декоративную планку на спине.

Реклама

Эммануэль и Брижит Макрон, а также Франк-Вальтер Штайнмайер и Эльке Бюденбендер / © Associated Press

Эммануэль и Брижит Макрон, а также Франк-Вальтер Штайнмайер и Эльке Бюденбендер / © Associated Press

Под пальто Брижит надела белое платье с круглым вырезом. Этот наряд она дополнила коричневыми кожаными туфлями с заостренным носком на высоких шпильках.

Реклама

Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Уши Макрон украсила небольшими золотыми серьгами-кольцами, шею — тонкой цепочкой с подвеской, руки — золотым браслетом-цепочкой с жемчужинами и кольцами с камнями.

Эммануэль и Брижит Макрон, а также Франк-Вальтер Штайнмайер и Эльке Бюденбендер / © Associated Press

Жена президента частично собрала волосы на затылке и закрепила их прямоугольной светлой заколкой, оставив челку и подкрученные пряди у лица. В макияже она сделала акцент на бровях и глазах с помощью темных теней и подводки.

Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Напомним, Брижит Макрон на ужине в ресторане с президентской четой Германии появилась в темно-синем наряде.

Новости партнеров