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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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В белом наряде и на высоких шпильках: красивая Брижит Макрон встретила президентскую чету Германии

73-летняя первая леди Франции в белоснежном ансамбле продемонстрировала стройные ноги.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Эммануэль и Брижит Макрон

Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Брижит Макрон и ее супруг, президент Франции Эммануэль Макрон, встречали у Елисейского дворца в Париже президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и его супругу Эльке Бюденбендер.

Эммануэль и Брижит Макрон, а также Франк-Вальтер Штайнмайер и Эльке Бюденбендер / © Associated Press

Эммануэль и Брижит Макрон, а также Франк-Вальтер Штайнмайер и Эльке Бюденбендер / © Associated Press

Для официальной встречи первая леди выбрала белое двубортное пальто длиной до колен. Оно имело слегка приталенный силуэт, отложной воротник, карманы с клапанами и золотистые пуговицы, которые также украшали манжеты и декоративную планку на спине.

Эммануэль и Брижит Макрон, а также Франк-Вальтер Штайнмайер и Эльке Бюденбендер / © Associated Press

Эммануэль и Брижит Макрон, а также Франк-Вальтер Штайнмайер и Эльке Бюденбендер / © Associated Press

Эммануэль и Брижит Макрон, а также Франк-Вальтер Штайнмайер и Эльке Бюденбендер / © Associated Press

Эммануэль и Брижит Макрон, а также Франк-Вальтер Штайнмайер и Эльке Бюденбендер / © Associated Press

Под пальто Брижит надела белое платье с круглым вырезом. Этот наряд она дополнила коричневыми кожаными туфлями с заостренным носком на высоких шпильках.

Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Уши Макрон украсила небольшими золотыми серьгами-кольцами, шею — тонкой цепочкой с подвеской, руки — золотым браслетом-цепочкой с жемчужинами и кольцами с камнями.

Эммануэль и Брижит Макрон, а также Франк-Вальтер Штайнмайер и Эльке Бюденбендер / © Associated Press

Эммануэль и Брижит Макрон, а также Франк-Вальтер Штайнмайер и Эльке Бюденбендер / © Associated Press

Жена президента частично собрала волосы на затылке и закрепила их прямоугольной светлой заколкой, оставив челку и подкрученные пряди у лица. В макияже она сделала акцент на бровях и глазах с помощью темных теней и подводки.

Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Напомним, Брижит Макрон на ужине в ресторане с президентской четой Германии появилась в темно-синем наряде.

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