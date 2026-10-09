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В белом наряде и на высоких шпильках: красивая Брижит Макрон встретила президентскую чету Германии
73-летняя первая леди Франции в белоснежном ансамбле продемонстрировала стройные ноги.
Брижит Макрон и ее супруг, президент Франции Эммануэль Макрон, встречали у Елисейского дворца в Париже президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и его супругу Эльке Бюденбендер.
Для официальной встречи первая леди выбрала белое двубортное пальто длиной до колен. Оно имело слегка приталенный силуэт, отложной воротник, карманы с клапанами и золотистые пуговицы, которые также украшали манжеты и декоративную планку на спине.
Под пальто Брижит надела белое платье с круглым вырезом. Этот наряд она дополнила коричневыми кожаными туфлями с заостренным носком на высоких шпильках.
Уши Макрон украсила небольшими золотыми серьгами-кольцами, шею — тонкой цепочкой с подвеской, руки — золотым браслетом-цепочкой с жемчужинами и кольцами с камнями.
Жена президента частично собрала волосы на затылке и закрепила их прямоугольной светлой заколкой, оставив челку и подкрученные пряди у лица. В макияже она сделала акцент на бровях и глазах с помощью темных теней и подводки.
Напомним, Брижит Макрон на ужине в ресторане с президентской четой Германии появилась в темно-синем наряде.