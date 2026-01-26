В белом наряде и парике: папарацци подловили Брижит Макрон во время Недели моды в Париже

Брижит Макрон / © Getty Images

В объективы папарацци во время Недели моды в Париже попала Брижит Макрон. Она вышла с показа Модного дома Louis Vuitton осень-зима 2026-2027 в компании канадской пианистки Элен Мерсье-Арно — жены Бернара Арно, главы конгломерата Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH).

На первой леди был белый наряд, белый шарф вокруг шеи и парик с прикорневым объемом. Брижит также сделала любимый макияж с акцентом на глазах.

Напомним, Брижит Макрон в плиссированной юбке с кружевом и на лубутенах встречала испанского короля.