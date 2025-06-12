В белом наряде и с букетом цветов: королева Матильда сходила с мужем на концерт

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

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Их Величества король Филипп и его супруга королева Матильда прибыли на заключительный концерт конкурса королевы Елизаветы.

Королева появилась на мероприятии в молочно-белом брючном аутфите с прозрачной кейп-накидкой и обута в белые кожаные туфли-лодочки на каблуках. В руках у Матильды была миниатюрная белая сумка и букет алых роз. Она сделала вечернюю укладку и макияж, и дополнила образ серьгами-висюльками с жемчужинами.

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Король Филипп надел темно-синий полосатый костюм, белую рубашку и галстук в принт.

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А на днях мы показывали другой образ королевы, когда она в морковном костюме посетила вместе с мужем недавно открывшиеся галереи, посвященные декоративному искусству XIX века, бельгийскому ар-нуво и бельгийскому ар-деко в Королевских музеях искусств и истории.

Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images