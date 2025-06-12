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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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В белом наряде и с букетом цветов: королева Матильда сходила с мужем на концерт

Королевская чета Бельгии вчера посетила концерт в Брюсселе.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Матильда и король Филипп

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Их Величества король Филипп и его супруга королева Матильда прибыли на заключительный концерт конкурса королевы Елизаветы.

Королева появилась на мероприятии в молочно-белом брючном аутфите с прозрачной кейп-накидкой и обута в белые кожаные туфли-лодочки на каблуках. В руках у Матильды была миниатюрная белая сумка и букет алых роз. Она сделала вечернюю укладку и макияж, и дополнила образ серьгами-висюльками с жемчужинами.

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Король Филипп надел темно-синий полосатый костюм, белую рубашку и галстук в принт.

А на днях мы показывали другой образ королевы, когда она в морковном костюме посетила вместе с мужем недавно открывшиеся галереи, посвященные декоративному искусству XIX века, бельгийскому ар-нуво и бельгийскому ар-деко в Королевских музеях искусств и истории.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

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