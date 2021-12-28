В белом наряде и с изящными украшениями: новый образ Елены Зеленской

Первая леди Украины написала итоги 2021 года.

Елена Зеленская опубликовала в Instagram новый пост с итогами 2021 года. Она рассказала об успехах в своих проектах.

На снимке первая леди предстала в белом деловом наряде. Образ она дополнила золотой изящной цепочкой на шее и лаконичными серьгами в ушах. Зеленская сделала аккуратную укладку с прикорневым объемом и боковым пробором. На ее лице был нежный макияж.

"Любые барьеры можно убрать или сдвинуть, но сначала их надо осознать. С этого я год назад начала "Большую беседу о безбарьерности" – о препятствиях, которые мешают украинцам реализовывать свой потенциал. А они существуют для каждого из нас. Физические – неудобная инфраструктура, психологические – предупреждения, экономические – несправедливая оплата или отказ в работе, законодательные – нормативные документы в Украине не учитывают потребности разных людей.

С документов мы и начали: 3 декабря 2020 года президент подписал Указ "Об обеспечении создания безбарьерного пространства в Украине". За это время:

Принята Национальная стратегия безбарьерности – стандарты равных возможностей для всех групп населения.

При координации Министерства развития общин и территорий @minregion_official разработан План мер по преодолению барьеров – дорожная карта для каждого ведомства.

Чтобы все мы узнавали, как эти планы воплощаются в жизнь, разработана коммуникационная стратегия. Связь всех органов власти в этом направлении обеспечивает Министерство культуры и информационной политики @mkip_ukraine.

Появился Совет по безбарьерности при Кабмине – общественные эксперты будут контролировать выполнение Нацстратегии со своей стороны.

Итак, в течение года полностью сформирована новая государственная политика по созданию безбарьерной Украины. Теперь все вместе должны наполнить ее действиями", — написала первая леди.

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