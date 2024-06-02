В белом наряде и с желтой сумкой: японская принцесса Како попала под прицел папарацци в аэропорту

29-летняя японская принцесса Како несколько дней провела в Греции. Там состоялись мероприятия посвященные 125-летию дипломатических отношений между Японией и Грецией.

После своего визита в эту солнечную страну, Како вернулась домой. Принцессу сфотографировали в аэропорту в Токио. Для перелета она выбрала костюм оттенка слоновой кости, который состоял из платья-футляра и жакета с длинными рукавами.

Наряд был выполнен из твидовой ткани, а дополнила она его желтым клатчем и украшениями с жемчугом. Волосы Како собрала по бокам и сделала очень легкий макияж.

Принцесса Како / Фото: Getty Images

А вот когда девушка только отправлялась в свое короткое путешествие, то она выбрала образ кораллового цвета. Тот ее костюм немного напоминал наряд принцессы Дианы, который она надела в 1981 году для свадебной поездки.

Принцесса Како / Фото: Getty Images

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