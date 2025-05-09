В белом наряде и с жемчужными украшениями: дочь японского императора — принцесса Айко — посетила выставку

Принцесса Айко / © Getty Images

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Единственная дочь императора Японии Нарухито и императрицы Масако — принцесса Айко — посетила выставку Osaka-Kansai Expo, которая проходит в Осаке.

Там Ее Величество появилось в нежном аутфите. На ней был элегантный наряд, состоявший из платья свободного кроя длины миди и приталенного укороченного жакета без воротника и с белыми тканевыми пуговицами.

Принцесса Айко / © Getty Images

Аутфит Айко дополнила белыми перчатками, кремовой сумочкой и кремовыми кожаными туфлями на стойких каблуках.

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У принцессы была элегантная прическа с плетением и легкий макияж. Из аксессуаров она использовала лаконичные жемчужные серьги, классическое ожерелье с жемчугом и изысканную золотую брошь с жемчужинами, которую прикрепила к жакету.

Напомним, принцесса Айко на весенней вечеринке в императорском саду предстала в голубом кимоно с ярким принтом, а также в золотисто-бело-красном оби.