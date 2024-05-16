В белом наряде и жемчугах: японская принцесса Айко в элегантном образе сходила на выставку

Принцесса Японии любит классический белый цвет, который ей очень идет.

Японская принцесса Айко посетила специальную выставку, на которой представлено литературное произведение периода Хэян "Повесть о Гендзи" в Национальном архиве Японии в Токио.

Там принцесса предстала в элегантном образе. На ней был белоснежный наряд, состоявший из платья миди и жакета с белыми тканевыми пуговицами.

Принцесса Айко / Фото: Getty Images

На лице Айко была защитная маска, а в руке она держала белую сумочку с золотой фурнитурой.

Принцесса собрала волосы в хвост, украсила уши жемчужными серьгами-пусетами, а шею – ожерельем из жемчуга, к лацкану она прикрепила изысканную золотую брошь с жемчугом.

Напомним, принцесса Айко в нежно-розовом наряде с кружевными манжетами посетила весеннюю вечеринку в императорском саду в Токио.

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