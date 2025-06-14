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В белом наряде и жемчуге: королева Камилла блистала в роскошном образе на дне рождения короля
Ее Величество появилась в однотонном наряде и винтажных украшениях.
Trooping the Color — это торжественный парад в честь официального дня рождения британского монарха. В мероприятии принимают участие более 1400 солдат и офицеров в сопровождении 200 лошадей и более 400 музыкантов.
Это мероприятие посетила супруга Чарльза III — 77-летняя королева Камилла. Она выбрала в этом году белоснежный наряд от Anna Valentine, который включал пальто с длинными рукавами в ее любимом свободном фасоне, платье, а также широкополую легкую шляпку ассиметричного дизайна от Philip Treacy.
Образ Камилла дополнила роскошным жемчугом и бриллиантами — серьгами в ушах и колье-чокером. Кстати, этот же набор украшений она носила и в прошлом году на праздновании дня рождения короля Чарльза.
Также летнее пальто королевы украшала роскошная брошь Гренадерской гвардии. Первоначально брошь была подарена королеве Елизавете II незадолго до ее 16-летия в 1942 году, когда она была названа полковником Гренадерской гвардии.
Принцесса Кейт надела на парад в этом году наряд бирюзового цвета от Catherine Walker, а принцесса Шарлотта носила платье с белым поясом, которое было в одном цвете с нарядом ее матери.