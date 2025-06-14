В белом наряде и жемчуге: королева Камилла блистала в роскошном образе на дне рождения короля

Королева Камилла / © Associated Press

Реклама

Trooping the Color — это торжественный парад в честь официального дня рождения британского монарха. В мероприятии принимают участие более 1400 солдат и офицеров в сопровождении 200 лошадей и более 400 музыкантов.

Это мероприятие посетила супруга Чарльза III — 77-летняя королева Камилла. Она выбрала в этом году белоснежный наряд от Anna Valentine, который включал пальто с длинными рукавами в ее любимом свободном фасоне, платье, а также широкополую легкую шляпку ассиметричного дизайна от Philip Treacy.

Британская королевская семья / © Associated Press

Образ Камилла дополнила роскошным жемчугом и бриллиантами — серьгами в ушах и колье-чокером. Кстати, этот же набор украшений она носила и в прошлом году на праздновании дня рождения короля Чарльза.

Реклама

Также летнее пальто королевы украшала роскошная брошь Гренадерской гвардии. Первоначально брошь была подарена королеве Елизавете II незадолго до ее 16-летия в 1942 году, когда она была названа полковником Гренадерской гвардии.

Британская королевская семья / © Associated Press

Британская королевская семья / © Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Принцесса Кейт надела на парад в этом году наряд бирюзового цвета от Catherine Walker, а принцесса Шарлотта носила платье с белым поясом, которое было в одном цвете с нарядом ее матери.

Королева Камилла / © Getty Images Королева Камилла / © Getty Images Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images Королева Камилла b rjhjkm Xfhkmp / © Getty Images Королева Камилла / © Associated Press Королева Камилла / © Getty Images Королева Камилла / © Getty Images Королева Камилла / © Getty Images Королева Камилла, король Чарльз и императорская чета Японии / © Associated Press Королева Камилла / © Getty Images Королева Камилла / © Getty Images Король Чарльз III и королева Камилла / © Getty Images Королева Камилла / © Getty Images Королева Камилла / © Getty Images Королева Камилла / © Associated Press Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images Королева Камилла / © Getty Images Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images