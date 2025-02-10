В белом наряде и золотых украшениях: Иванка Трамп посетила Супербоул-2025 в Новом Орлеане

Старшая дочь президента в костюме от швейцарского бренда появилась на мероприятии.

Семья Трампов посетила Супербоул-2025 на стадионе Caesars Superdome в Новом Орлеане. Они наблюдали за финальной игрой плей-офф между командами Philadelphia Eagles и Kansas City Chiefs. Среди членов семьи была и старшая дочь президента США Иванка Трамп, которая предстала там в стильном луке.

Иванка Трамп / Фото: Associated Press

На Иванке был белый костюм от бренда Akris, состоявший из удлиненной жилетки и прямых брюк со стрелками. Талию она подчеркнула коричневым широким кожаным поясом.

Иванка Трамп / Фото: Associated Press

У нее была аккуратная укладка, макияж с акцентом на глазах, массивные золотые серьги в ушах и золотой широкий браслет на руке. Образ Трамп завершила плетеной сумочкой Hunting Season.

Иванка Трамп / Фото: Associated Press

Иванка Трамп / Фото: Associated Press

Напомним, Иванка Трамп в голубом наряде попала под прицел папарацци в Майами.

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