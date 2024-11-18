В белом наряде с бисером и за руку с мужем: Брижит Макрон на ужине в Марокко

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон с официальным визитом посетили Марокко. Супружескую пару сфотографировали, когда оно прибыла в Королевский дворец на государственный ужин в Рабате. Брижит держала мужа за руку.

Первая леди появилась там в эффектном образе. На ней был белоснежный наряд, состоявший из топа и юбки макси, расшитый белым бисером. На плечах у нее был кейп, украшенный также белым бисером и каплевидными камнями.

Брижит Макрон / Фото: Getty Images

Брижит дополнила аутфит элегантной прической, макияжем смоки-айс и длинными бриллиантовыми серьгами.

Эммануэль был одет в классический черный костюм, белую рубашку, черный галстук и черные туфли.

Напомним, Брижит Макрон на выставке в замке Шантии предстала в темно-синем пальто, черном топе и штанах-клеш.

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